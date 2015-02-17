Порядок действий для тестирования IP-АТС 3CX.

Заполнить форму регистрации на сайте-вендора 3CX Получить лицензионный ключ в формате XXXX-XXXX-XXXX-XXXX на версию 3CX Pro 16 одновременных разговоров (для большего количества обратитесь в Омнилайн по адресу 3cx@olp.ru) Выбрать сервер для установки серверной части 3CX Сервер от Google Cloud, который будет предоставлен на 30 дней бесплатно

Собственный сервер под управлением Windows Server 2019 (любой редакции) или Debian

Обратиться к нам, и мы дадим сервер из нашего облака на 30 дней под управлением ОС Debian В течение 40 дней у вас будет полноценная версия 3CX Pro для полноценной проверки любого функционала По завершению 40-дневного срока ваша лицензия 3CX останется при вас в версии Standard (еще 325 дней). Начиная со второго года ваша лицензия остаётся при вас в версии 3CX Standard 8 одновременных разговоров уже навсегда.

Ссылки на скачивания серверной части IP-АТС 3CX

Ссылки на скачивание клиентской части 3CX для сотрудников (приложения работают только с IP-АТС 3CX и не могут быть подключены по SIP протоколу к другим IP-АТС)

Универсальный софтфон для Windows, работающий по протоколу SIP с любой IP-АТС (подробнее про софтфон)

Скачать 3CX SoftPhone 6